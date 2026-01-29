American Airlines präsentierte Quartalsergebnisse

American Airlines hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Airlines noch ein Gewinn pro Aktie von 0,840 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,48 Prozent auf 14,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,170 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat American Airlines 54,63 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 54,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at