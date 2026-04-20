American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
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20.04.2026 10:24:00
American Airlines says it’s not interested in merging with United. One analyst sees consolidation elsewhere.
American Airlines late Friday took the unusual step of rebuffing a merger before it was even made.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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27.01.26
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