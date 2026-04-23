American Airlines Aktie

American Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023

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23.04.2026 13:30:00

American Airlines sees fuel prices rising 45% this quarter, but travel demand keeps growing

It’s a precarious time for the airline sector, as a surge in fuel costs due to the Iran conflict is forcing carriers to cut capacity.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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