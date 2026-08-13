American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
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13.08.2026 12:45:38
American Airlines Taps Former Spirit Exec as CEO Isom Faces Growing Pressure to Close Profit Gap: Report
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|American Airlines Inc
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