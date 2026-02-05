American Assets Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

American Assets Trust hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Assets Trust 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 110,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Assets Trust 113,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,920 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat American Assets Trust 436,20 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 457,85 Millionen USD umgesetzt worden.

