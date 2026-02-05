|
05.02.2026 06:31:28
American Assets Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
American Assets Trust hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Assets Trust 0,150 USD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 110,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Assets Trust 113,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,920 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat American Assets Trust 436,20 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 457,85 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.