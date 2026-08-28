American Assets Trust Aktie
WKN DE: A1H59V / ISIN: US0240131047
|
28.08.2026 19:25:01
American Assets Trust Executive Chairman Rady Buys $1.8 Million Shares. What Is This Telling Investors?
Ernest S. Rady, Executive Chairman of American Assets Trust, Inc. (NYSE:AAT), purchased 79,729 shares of common stock for approximately $1.8 million in transactions completed on August 24, 2026 and August 26, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($22.83); post-transaction value based on August 26, 2026 market close ($22.74).American Assets Trust is a diversified REIT with a market capitalization of $1.4 billion, headquartered in San Diego, California, with over 50 years of operational history. The company maintains a disciplined focus on premium properties in high-barrier-to-entry markets, leveraging its internally managed structure to optimize operational efficiency and capital allocation. AAT's competitive positioning is reinforced by its geographic diversification, property quality standards, and experienced management team of 232 employees.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Assets Trust Inc.
|
27.07.26
|Ausblick: American Assets Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu American Assets Trust Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Assets Trust Inc.
|22,43
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.