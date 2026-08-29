Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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29.08.2026 20:19:01
American Assets Trust Executive Chairman Rady Buys 100,000 Shares. Is This a Bullish Signal?
Ernest S. Rady, the founder and Executive Chairman of American Assets Trust, Inc. (NYSE:AAT), purchased ~100,000 shares of common stock at $22.54 per share, as disclosed in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($22.54); post-transaction value based on Aug. 28, 2026 market close ($22.43).American Assets Trust, Inc. is a diversified real estate investment trust with a market capitalization of $1.4 billion that manages a portfolio of premium office, retail, and residential properties. With over 50 years of operational history and a team of 232 employees based in San Diego, California, the company demonstrates a disciplined acquisition and asset management strategy focused on high-quality properties in dynamic markets. AAT's internally managed structure and focus on premium asset classes position it to capture value through active management and strategic capital deployment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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