Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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03.09.2026 21:29:01
American Assets Trust Founder Ernest Rady Buy $3.7 Million Shares in a Resoundingly Bullish Move
Ernest S. Rady, the founder and the Executive Chairman of American Assets Trust, Inc. (NYSE:AAT), purchased ~166,600 shares of common stock at $22.45 per share, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($22.45); post-transaction value based on Sept. 2, 2026 market close ($22.40).American Assets Trust is a diversified REIT with a market capitalization of $1.4 billion, headquartered in San Diego, California, with over 50 years of operational history and a team of 232 employees. The company maintains a disciplined acquisition and asset management strategy focused on premium properties in dynamic, supply constrained markets, positioning itself as a differentiated operator within the diversified REIT sector. AAT's internally managed structure and strategic geographic concentration provide operational leverage and competitive advantages in capital deployment and tenant relationship management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|American Assets Trust Inc.
|22,16
|-1,07%
|Bullish
|36,22
|10,97%
|Founder
|0,05
|8,70%
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