American Assets Trust gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

American Assets Trust hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Assets Trust 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 109,6 Millionen USD – eine Minderung von 10,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 122,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at