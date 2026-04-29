American Assets Trust Aktie
WKN DE: A1H59V / ISIN: US0240131047
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29.04.2026 02:30:38
American Assets Trust, Inc. Reports Fall In Q1 Profit
(RTTNews) - American Assets Trust, Inc. (AAT) announced a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $5.13 million, or $0.08 per share. This compares with $42.54 million, or $0.70 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.8% to $110.59 million from $108.61 million last year.
American Assets Trust, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.13 Mln. vs. $42.54 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.70 last year. -Revenue: $110.59 Mln vs. $108.61 Mln last year.
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Nachrichten zu American Assets Trust Inc.
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02.02.26
|Ausblick: American Assets Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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19.01.26
|Erste Schätzungen: American Assets Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu American Assets Trust Inc.
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