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30.04.2026 06:31:29
American Assets Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
American Assets Trust äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,76 Prozent auf 110,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 153,1 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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