American Assets Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

American Assets Trust hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als American Assets Trust mit 0,090 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite hat American Assets Trust im vergangenen Quartal 109,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Assets Trust 107,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at