American Axle Manufacturing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

American Axle Manufacturing gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

American Axle Manufacturing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 2,91 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at