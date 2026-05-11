American Axle Manufacturing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

American Axle Manufacturing hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,52 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,38 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 68,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at