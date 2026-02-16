American Axle Manufacturing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

American Axle Manufacturing hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,62 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat American Axle Manufacturing im vergangenen Quartal 1,38 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Axle Manufacturing 1,38 Milliarden USD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,170 USD. Im Vorjahr waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,71 Prozent auf 6,12 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5,84 Milliarden USD gelegen.

