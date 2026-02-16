|
16.02.2026 06:31:31
American Axle Manufacturing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
American Axle Manufacturing hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -0,62 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat American Axle Manufacturing im vergangenen Quartal 1,38 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Axle Manufacturing 1,38 Milliarden USD umsetzen können.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,170 USD. Im Vorjahr waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,71 Prozent auf 6,12 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5,84 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.