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10.08.2026 06:31:29
American Axle Manufacturing präsentierte Quartalsergebnisse
American Axle Manufacturing gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 92,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,96 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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