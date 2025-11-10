American Axle Manufacturing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

American Axle Manufacturing hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Axle Manufacturing 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1,51 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at