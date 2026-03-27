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27.03.2026 06:31:29
American Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
American Bank stellte am 25.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat American Bank 15,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 145,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,08 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei American Bank ein Gewinn pro Aktie von 1,38 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 57,31 Millionen USD, während im Vorjahr 48,83 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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