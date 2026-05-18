American Battery Materials legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

American Battery Materials veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das American Battery Materials ein Ergebnis je Aktie von -0,160 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at