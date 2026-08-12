American Battery Materials legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

American Battery Materials hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei American Battery Materials ein EPS von -0,780 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at