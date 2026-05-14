American Battery Technology Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

American Battery Technology Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 696,94 Prozent auf 7,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at