American Battery Technology Company Registered präsentierte Quartalsergebnisse

American Battery Technology Company Registered hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 8,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Battery Technology Company Registered 2,8 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,580 USD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 406,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,74 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 4,29 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at