|
16.09.2026 06:31:29
American Battery Technology Company Registered präsentierte Quartalsergebnisse
American Battery Technology Company Registered hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 8,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Battery Technology Company Registered 2,8 Millionen USD umgesetzt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,580 USD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 406,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,74 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 4,29 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!