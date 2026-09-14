American Battery Technology FY26 Loss Widens From Higher Expenses; Shares Down

(RTTNews) - On Monday, American Battery Technology Co. (ABAT) reported a wider loss for the fiscal year 2026 than the previous year, due to higher operating expenses.

On the Nasdaq, the shares were trading 4.84 percent lower at $2.3500.

Net loss attributable to common stockholders widened to $73.38 million or $0.68 per share from $46.76 million or $0.56 per share in the previous year.

Adjusted profit for the period was $1.7 million, compared to the loss of $6.2 million in the prior year.

Total operating expenses went up to $71.62 million from $31.45 million last year.

Revenue for 2026 went up to $21.74 million from $4.29 million a year ago.