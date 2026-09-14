American Battery Technology Company Registered Shs Aktie

American Battery Technology Company Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EGXN / ISIN: US02451V3096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.09.2026 19:14:07

American Battery Technology FY26 Loss Widens From Higher Expenses; Shares Down

(RTTNews) - On Monday, American Battery Technology Co. (ABAT) reported a wider loss for the fiscal year 2026 than the previous year, due to higher operating expenses.

On the Nasdaq, the shares were trading 4.84 percent lower at $2.3500.

Net loss attributable to common stockholders widened to $73.38 million or $0.68 per share from $46.76 million or $0.56 per share in the previous year.

Adjusted profit for the period was $1.7 million, compared to the loss of $6.2 million in the prior year.

Total operating expenses went up to $71.62 million from $31.45 million last year.

Revenue for 2026 went up to $21.74 million from $4.29 million a year ago.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Battery Technology Company Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu American Battery Technology Company Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Battery Technology Company Registered Shs 2,36 -4,45% American Battery Technology Company Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX tiefrot-- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen