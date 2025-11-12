American: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

American hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 163,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at