American: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

American hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,94 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 174,7 Millionen USD im Vergleich zu 164,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at