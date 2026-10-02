American Biofuels gewährte Anlegern Blick in die Bücher

American Biofuels veröffentlichte am 29.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

American Biofuels hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at