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05.08.2026 06:31:29
American Bitcoin A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
American Bitcoin A hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Bitcoin A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4756,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 67,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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