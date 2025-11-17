American Bitcoin: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

American Bitcoin präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat American Bitcoin 64,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1640,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at