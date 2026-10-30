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30.10.2026 06:31:28
American Business Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
American Business Bank hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,56 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54,7 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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