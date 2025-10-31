American Business Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

American Business Bank ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Business Bank die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie vermeldet.

American Business Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

