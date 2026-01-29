29.01.2026 06:31:29

American Business Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

American Business Bank lud am 27.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,61 USD gegenüber 1,33 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 48,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 51,7 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,64 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 199,36 Millionen USD – ein Plus von 8,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem American Business Bank 183,26 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

