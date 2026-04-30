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30.04.2026 06:31:29
American Business Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
American Business Bank lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 USD je Aktie generiert.
American Business Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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