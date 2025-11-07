American Coastal Insurance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Coastal Insurance hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at