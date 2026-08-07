American Coastal Insurance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

American Coastal Insurance präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte American Coastal Insurance einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat American Coastal Insurance 79,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 86,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at