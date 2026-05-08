American Coastal Insurance legte Quartalsergebnis vor

American Coastal Insurance gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 71,2 Millionen USD, gegenüber 72,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,36 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at