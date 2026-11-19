American Copper Development hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei American Copper Development ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at