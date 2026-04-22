American Copper Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

American Copper Development präsentierte am 20.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,950 CAD je Aktie in den Büchern standen.

American Copper Development hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,950 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at