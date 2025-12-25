American Critical Minerals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

American Critical Minerals ließ sich am 23.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Critical Minerals die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

American Critical Minerals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at