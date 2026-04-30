American Eagle Gold stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American Eagle Gold stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 CAD. Im Vorjahr hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at