American Eagle Outfitters gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

American Eagle Outfitters hat am 02.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Eagle Outfitters noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,36 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at