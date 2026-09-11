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11.09.2026 06:31:28
American Eagle Outfitters gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
American Eagle Outfitters präsentierte am 09.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 1,38 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,28 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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