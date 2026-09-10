American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
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10.09.2026 05:27:34
American Eagle Outfitters Inc. Profit Advances In Q2
(RTTNews) - American Eagle Outfitters Inc. (AEO) announced earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $134.08 million, or $0.79 per share. This compares with $77.63 million, or $0.45 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.5% to $1.380 billion from $1.284 billion last year.
American Eagle Outfitters Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $134.08 Mln. vs. $77.63 Mln. last year. -EPS: $0.79 vs. $0.45 last year. -Revenue: $1.380 Bln vs. $1.284 Bln last year.
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|American Eagle Outfitters Inc.
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