American Eagle Outfitters präsentierte Quartalsergebnisse

American Eagle Outfitters äußerte sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,540 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,76 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Eagle Outfitters 1,60 Milliarden USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,09 USD, nach 1,68 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,50 Milliarden USD, während im Vorjahr 5,33 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at