American Electric Power Aktie
WKN: 850222 / ISIN: US0255371017
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13.11.2026 01:36:54
American Electric Power: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, American Electric Power (NASDAQ:AEP) introduced a $100 billion five-year capital plan to support expanding grid infrastructure and power demand. That massive spending commitment directly shapes the utility's earnings trajectory and customer rate structures through 2031. Three things management said stand out.
Management raised its long-term expected annual operating earnings per share (EPS, a measure of net profit per share) growth rate to 9% to 11% through 2031. Higher capital spending in power generation and transmission drives that profit outlook.
The company owns the nation's largest transmission grid, which delivers high-voltage electricity across multiple states. Its engineering team created a design for 765-kilovolt (kV, a measure of high-voltage electric transmission) power lines that fit standard physical footprints while carrying vastly more electricity.
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