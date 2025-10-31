American Electric Power: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Electric Power hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Electric Power ein EPS von 1,80 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,99 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD sowie einem Umsatz von 5,71 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at