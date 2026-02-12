American Electric Power Aktie

WKN: 850222 / ISIN: US0255371017

12.02.2026 13:08:58

American Electric Power Co Inc Bottom Line Declines In Q4

(RTTNews) - American Electric Power Co Inc (AEP) announced a profit for fourth quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $582 million, or $1.09 per share. This compares with $664 million, or $1.25 per share, last year.

Excluding items, American Electric Power Co Inc reported adjusted earnings of $638 million or $1.19 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.2% to $5.314 billion from $4.696 billion last year.

American Electric Power Co Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $582 Mln. vs. $664 Mln. last year. -EPS: $1.09 vs. $1.25 last year. -Revenue: $5.314 Bln vs. $4.696 Bln last year.

