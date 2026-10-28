American Electric Power Aktie

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WKN: 850222 / ISIN: US0255371017

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28.10.2026 12:08:18

American Electric Power Co Inc Profit Climbs In Q3

(RTTNews) - American Electric Power Co Inc (AEP) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $1.187 billion, or $2.18 per share. This compares with $972 million, or $1.82 per share, last year.

Excluding items, American Electric Power Co Inc reported adjusted earnings of $1.216 billion or $2.23 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.7% to $6.832 billion from $6.011 billion last year.

American Electric Power Co Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.187 Bln. vs. $972 Mln. last year. -EPS: $2.18 vs. $1.82 last year. -Revenue: $6.832 Bln vs. $6.011 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.25 To $ 6.55

Introduced operating earnings guidance ranges of $6.75 to $7.05 per share for 2027 and $7.40 to $7.70 per share for 2028.

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