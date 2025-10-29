American Electric Power Aktie
WKN: 850222 / ISIN: US0255371017
|
29.10.2025 12:01:09
American Electric Power Co Inc Reports Retreat In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - American Electric Power Co Inc (AEP) revealed earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $959.6 million, or $1.80 per share. This compares with $972.0 million, or $1.82 per share, last year.
Excluding items, American Electric Power Co Inc reported adjusted earnings of $985.4 million or $1.85 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 9.8% to $5.420 billion from $6.010 billion last year.
American Electric Power Co Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $959.6 Mln. vs. $972.0 Mln. last year. -EPS: $1.80 vs. $1.82 last year. -Revenue: $5.420 Bln vs. $6.010 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $5.75 to $5.95
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Electric Power Co. Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|S&P 500-Papier American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Electric Power von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
29.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
28.10.25