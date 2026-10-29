American Electric Power: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

American Electric Power äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,83 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,99 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at