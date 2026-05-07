American Electric Power stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

American Electric Power hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

American Electric Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,75 Prozent auf 6,02 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at